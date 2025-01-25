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İzmir'de su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (25 Ocak Cumartesi) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 25 Ocak Cumartesi İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 25 Ocak Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı

BUCA ŞİRİNKAPI 25.01.2025 saat 10:20 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı

FOÇA HACIVELİ, KOCA MEHMETLER 25.01.2025 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 25.01.2025 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı

KONAK LEVENT, FERAHLI, ZEYTİNLİK, EMİR SULTAN 25.01.2025 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, DEMİRCİLİ, TEKKE, BADEMLİ, OVAKENT, KONAKLI, ÜZÜMLÜ, KARADOĞAN, BEBEKLER, TOSUNLAR, ORTAKÖY, KÖSELER 25.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.