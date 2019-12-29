  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in 15 ilçesinde su kesintileri! 29 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in 15 ilçesinde su kesintileri! 29 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler

İzmir'de bugün (29 Aralık Pazar) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 15 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Bornova'da hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık Pazar günü İzmir'de su kesintileri…

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 11:19
İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in 15 ilçesinde su kesintileri! 29 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler

İzmir'de bugün (29 Aralık Pazar) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 15 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Bornova'da hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık Pazar günü İzmir'de su kesintileri…

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in 15 ilçesinde su kesintileri! 29 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler

ALİAĞA
19.04.2019 saat 09:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. YENİŞAKRAN

29.12.2019 saat 10:30 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. KURTULUŞ

İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in 15 ilçesinde su kesintileri! 29 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler

BAYRAKLI
29.12.2019 saat 10:05 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. EMEK

İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in 15 ilçesinde su kesintileri! 29 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler

BEYDAĞ
12.07.2019 saat 14:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. YUKARIAKTEPE

12.07.2019 saat 14:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. MUTAFLAR

08.07.2019 saat 17:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. EĞRİDERE

İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İzmir'in 15 ilçesinde su kesintileri! 29 Aralık Pazar İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler

BORNOVA
17.12.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için;

13:00- 16:00 saatleri arasında 3 (üç) saat süre ile su verilemeyecektir.

Su Kesintisi Uygulanacak Sokaklar

Ekrem Güler, Namık Kemal, Ziya Gökalp, M. Şeref, Mehmet Akif, F. yaman, Baran, Kerime Nadir, H. Cahit Yalçın, Aşık Veysel, Adalet, Gümüşpala

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 29 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintileri
İzmir'de 15 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 29 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintileri
BİZE ULAŞIN