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İzmir'de sular kesilecek! Bayraklı, Bergama, Beydağ, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menderes
İzmir'de sular kesilecek! Bayraklı, Bergama, Beydağ, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menderes
İzmir'de bugün 23 Mayıs Salı su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in Bayraklı, Bergama, Beydağ, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menderes ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Mayıs Salı İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 10:16
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi...
BAYRAKLI MANSUROĞLU 23.05.2023 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ MUTAFLAR 23.05.2023 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ILICA 23.05.2023 saat 10:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ESENTEPE 23.05.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.