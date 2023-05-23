İzmir'de sular kesilecek! Bayraklı, Bergama, Beydağ, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menderes

İzmir'de bugün 23 Mayıs Salı su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in Bayraklı, Bergama, Beydağ, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menderes ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Mayıs Salı İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...