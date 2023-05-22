İzmir'de sular kesilecek! Buca, Çeşme, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir...

İzmir'de bugün 22 Mayıs Pazartesi su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in Çeşme, Dikili, Foça, Buca, Gaziemir, Selçuk, Urla ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 22 Mayıs Pazartesi İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...