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İzmir'de sular kesilecek! Buca, Çeşme, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir...
İzmir'de sular kesilecek! Buca, Çeşme, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir...
İzmir'de bugün 22 Mayıs Pazartesi su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'in Çeşme, Dikili, Foça, Buca, Gaziemir, Selçuk, Urla ilçelerinde yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 22 Mayıs Pazartesi İzmir'de suların kesileceği saat ve kesinti detayları...
Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:41
Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:47
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İşte ilçe ilçe İzmir su kesintisi...
BUCA İZKENT 22.05.2023 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME DALYAN 22.05.2023 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE 22.05.2023 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI 22.05.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.