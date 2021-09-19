İzmir’de Süslü Kadınlar Bisiklet Turunun 9’uncusu yapıldı

Yeniden bir araya geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Gür, "Yine rengarenk görüntülerle meydanlardayız. Daha çok kadının bisiklete binmesi için yine yollardayız. 2013 yılında sadece İzmir'de düzenlenen etkinliğimizi şimdi ise toplam 25 ülkede ve 155 şehirde yapıyoruz. Giderek kalabalıklaşıyoruz. İzmir'den dünyaya yayılan bir etkinlik haline geldik, çok mutluyuz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.