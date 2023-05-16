İzmir’de TCG Anadolu’ya 150 bine yakın ziyaretçi!

Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir göstergesi olan TCG Anadolu'ya İstanbul ve İzmir'de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.