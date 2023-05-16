İzmir’de TCG Anadolu’ya 150 bine yakın ziyaretçi!

3 Mayıs'ta İzmir'de vatandaşların ziyaretine açılan yerli ve milli üretim TCG Anadolu planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldı. 12 gün İzmir'de kalan TCG Anadolu, 150 bine yakın ziyaretçi ağırladı.
Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 10:10Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 10:24
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Nisan'da Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen ve 17 Nisan'da vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, İstanbul'da 140 bin 55 ziyaretçiyi ağırlamıştı.
İstanbul'un ardından bir sonraki durağı İzmir olan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, burada 12 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. İzmir'de 150 bine yakın ziyaretçinin akınına uğrayan TCG Anadolu, dün saat 20.30 sıralarında İzmir'den ayrıldı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "İstanbul ve İzmir'de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor.
Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir göstergesi olan TCG Anadolu'ya İstanbul ve İzmir'de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.