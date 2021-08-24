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İzmir'de tedirgin eden görüntü! Ölü balıklar sahile vurdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı sahiline onlarca ölü balık vurdu. Ekipler, su ve ölü balıklardan örnek alarak ölüm sebebini araştırıyor.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 15:46 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 16:38
İzmir'de tedirgin eden görüntü! Ölü balıklar sahile vurdu

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilindeki ölü balıklar korkuttu. Balıklar yetkililer tarafından toplanırken, balıkların ölüm sebebi araştırılacak.

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İzmir'de tedirgin eden görüntü! Ölü balıklar sahile vurdu

İzmir Bostanlı sahilinde ölü balıkların kıyı kesimine yakın bir bölgede toplanması korkuttu. Yavru balıkların yanı sıra iki büyük kefal balığı ve bir yengecin de ölü halde suda olduğu görülürken, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.

İzmir'de tedirgin eden görüntü! Ölü balıklar sahile vurdu

Ekipler, su ve ölü balıklardan örnek aldı. Alınan örnekler, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ve Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi, ölü balıklar ağ yardımıyla topladı.

İzmir'de tedirgin eden görüntü! Ölü balıklar sahile vurdu

Öte yandan balık ölümlerinin, sudaki oksijen miktarının düşmesine bağlı olarak yaşandığı tahmin ediliyor.

İzmir'de tedirgin eden görüntü! Ölü balıklar sahile vurdu
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