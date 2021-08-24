İzmir'de tedirgin eden görüntü! Ölü balıklar sahile vurdu

İzmir Bostanlı sahilinde ölü balıkların kıyı kesimine yakın bir bölgede toplanması korkuttu. Yavru balıkların yanı sıra iki büyük kefal balığı ve bir yengecin de ölü halde suda olduğu görülürken, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.