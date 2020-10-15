  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü

İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü

Son dakika... İzmir'den dehşet verici görüntüler tepki çekti. İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kişi, elindeki boruyla sokak ortasında iki köpeğe şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:52
İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü

Son dakika... İzmir'de dün akşam yaşanan olayda, Selçuk'un Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, iki köpeğe uygulanan şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü

Elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı.

İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü

E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydedip, sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıktı.

İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

DHA

İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü
İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü
İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi
Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi
  • SON DAKİKA