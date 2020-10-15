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İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü
İzmir'de tepki çeken görüntü! Dakikalarca hortumla dövdü
Son dakika... İzmir'den dehşet verici görüntüler tepki çekti. İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kişi, elindeki boruyla sokak ortasında iki köpeğe şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülendi.
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:52
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 12:52
Son dakika... İzmir'de dün akşam yaşanan olayda, Selçuk'un Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, iki köpeğe uygulanan şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı.
E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydedip, sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıktı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.
DHA