İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yaptığı yüksek lisans çalışmaları kapsamında saha araştırması yapan Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 26 yaşındaki Ümit Bağatur, ilçedeki tarihi Karakadı Camisi'nin güneyinde yer alan ve türbe olarak bilinen yapının içinde el yazması eserlerin olduğunu tespit etti.