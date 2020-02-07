İzmir'de türbe sanılan mekandan asırlık kitaplar çıktı
İzmir'in Tire ilçesindeki tarihi Karakadı Camisi'nin yakınında bulunan ve yöre halkı tarafından türbe zannedildiği için dokunulmayan mekanda, 18'i el yazması yaklaşık 400 yıllık olduğu düşünülen 442 kitap bulundu.
Giriş Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 12:22Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 12:22
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Türk Dili ve Edebiyatı alanında yaptığı yüksek lisans çalışmaları kapsamında saha araştırması yapan Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 26 yaşındaki Ümit Bağatur, ilçedeki tarihi Karakadı Camisi'nin güneyinde yer alan ve türbe olarak bilinen yapının içinde el yazması eserlerin olduğunu tespit etti.
Genç öğretmenin durumu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, polis gözetiminde girdikleri yerden aldıkları eserleri, Necip Paşa tarafından 1826 yılında yaptırılan ve tarihi eser niteliğindeki kitapların bulunduğu Necip Paşa Kütüphanesine taşıdı.
İncelemelerde bir kısmının yaklaşık 400 yıl öncesine ait olduğu Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, astronomi, felsefe, matematik ve tıp alanlarındaki kitaplar tespit edildi.
18'inin ise el yazması olduğu belirlenen eserler Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon çalışmasıyla korunacak.
"KÜLTÜRÜMÜZE HİZMET EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Ümit Bağatur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu mekanın türbe zannedildiğini ancak kaynaklarda müderris odası olarak kullanıldığının görüldüğünü söyledi.
Yöre halkının bir kısmının orayı türbe olduğunu düşündüğü için içine girmediğini vurgulayan Bağatur, şöyle konuştu:
"Bu yapı içinde Osmanlıca, Arapça ve Farsça yazılı maddi ve manevi bir değere sahip esere rastladık. Ben de durumu ilgililere ilettim. Sonra yürütülen titiz çalışmalar sonucu eserleri Necip Paşa Kütüphanesine getirdik.