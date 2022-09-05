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Haberler Galeri İzmir'de uyum eğitimi başladı! Minikler okula başlamanın mutluluğunu yaşadı

İzmir'de uyum eğitimi başladı! Minikler okula başlamanın mutluluğunu yaşadı

2022-2023 eğitim öğretim dönemi bugün anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimi ile başladı. İzmir'de de veliler, çocuklarıyla sabah saatlerinden itibaren okul binalarına geldi.

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 12:46
İzmir’de uyum eğitimi başladı! Minikler okula başlamanın mutluluğunu yaşadı

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimi, velilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerle başladı.

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İzmir’de uyum eğitimi başladı! Minikler okula başlamanın mutluluğunu yaşadı

Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan minikler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenleri eşliğinde eğitim görecekleri sınıflara girdi. Veliler, çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen uygulama kapsamında okulların seminer salonlarında bilgilendirildi. Velilere okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar anlatıldı.

İzmir’de uyum eğitimi başladı! Minikler okula başlamanın mutluluğunu yaşadı

Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen seminere katılan velilerden Hatice Kahraman, çocuğunun okuldaki ilk günü olduğu için heyecan duyduğunu söyledi.

İzmir’de uyum eğitimi başladı! Minikler okula başlamanın mutluluğunu yaşadı

Okul sıralarına tekrar oturmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kahraman, "Veli olarak çocukları anlamak için güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kızım da beni burada görünce daha bir sakinleşti, daha rahat okula geldi. Beraber ilk defa oturduk. Benden sonra belki kızım oturacak bu sıraya. Çocukları yalnız bırakmamak açısından ve okuldaki başarısı, güveni açısından ailelerin okulda olması bence çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

İzmir’de uyum eğitimi başladı! Minikler okula başlamanın mutluluğunu yaşadı

Veli Buket Şinal Bilgi de uygulamanın faydalı olacağına inandığını ifade etti.

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