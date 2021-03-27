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Haberler Galeri İzmir'de vatandaşlar Kordon'a akın etti

İzmir'de vatandaşlar Kordon'a akın etti

İzmir'de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü Alsancak'taki Kordon'a akın ederken, yoğunluk göze çarptı. Öte yandan atlı polislerde, Kordon'da sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:44 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:47
İzmir'de vatandaşlar Kordon'a akın etti

Son günlerde vaka sayısı oldukça yükselen İzmir'de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü sahillere akın etti.

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İzmir'de vatandaşlar Kordon'a akın etti

Vatandaşların adresi yine Alsancak'taki Kordon oldu. Çimlere oturan İzmirliler, cumartesi gününün keyfini çıkardı.

İzmir'de vatandaşlar Kordon'a akın etti

Oluşan yoğunluk göze çarparken, hemen hemen her tıklım tıklımdı.

İzmir'de vatandaşlar Kordon'a akın etti

Öte yandan atlı polislerde, Kordon'da sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı.

İzmir'de vatandaşlar Kordon'a akın etti
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