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Haberler Galeri İzmir'de yağış var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs Pazar hava durumu...

İzmir'de yağış var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Mayıs Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:12 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:16
İzmir'de yağış var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar artacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 30 Mayıs Pazar hava durumu...

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İzmir'de yağış var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne ile Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik ile Bursa'nın güney çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir'de yağış var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de yağış var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar'ın, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

ADANA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de yağış var mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte 30 Mayıs Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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30 sn kaldı İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar
İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar