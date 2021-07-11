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Haberler Galeri İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 11 Temmuz Pazar hava durumu...

İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 11 Temmuz Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 11 Temmuz Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 09:35 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 09:35
İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 11 Temmuz Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 11 Temmuz Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 11 Temmuz Pazar hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 11 Temmuz Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir'de yağış var mı? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 11 Temmuz Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Pazar
Günlük burç yorumları - 11 Temmuz Pazar