  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı! İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...

İzmir'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı! İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...

İzmir'de yağışlar devam edecek mi? Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba 08:52 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba 08:58
İzmir'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı! İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...

İzmir'de gece saatlerin başlayan aşırı yağışlar dün sele neden oldu. Peki yağışlar bugün de devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. İşte 3 Şubat hava durumu...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı! İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusu hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı! İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli'nin güneyi ile Afyon çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İzmir'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı! İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin'in kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin, gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İzmir'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı! İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Karaman ile öğle saatlerinden itibaren Niğde, Nevşehir ve Kayseri, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere değişimi ile hayrete düşürdü
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere değişimi ile hayrete düşürdü