İzmir'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji'den uyarı! İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin'in kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin, gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu