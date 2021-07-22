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Haberler Galeri İzmir'de yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

İzmir'de yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 08:55
İzmir'de yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

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İzmir'de yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'de yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'de yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

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