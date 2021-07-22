İzmir'de yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Temmuz Perşembe hava durumu...