İzmir'de yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 22 Temmuz Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı