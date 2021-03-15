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Haberler Galeri İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Mart Pazartesi hava durumu...

İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Mart Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte 15 Mart Pazartesi hava durumu....

Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 08:47 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 08:52
İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Mart Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğusunun içkesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Mart Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Mart Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Mart Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, batı kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Mart Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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