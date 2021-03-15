İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 15 Mart Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu