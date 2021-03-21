İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Antalya, Karaman ve Erzincan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İşte 21 Mart Pazar hava durumu....