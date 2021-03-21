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Haberler Galeri İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Pazar hava durumu...

İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Antalya, Karaman ve Erzincan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İşte 21 Mart Pazar hava durumu....

Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 08:52 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 08:56
İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Pazar hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İzmir'de yağmur var mı? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 21 Mart Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Günlük burç yorumları - 21 Mart Pazar