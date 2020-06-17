İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek

Arslan, yarım asırdır faaliyette olan sinemanın kapanmaması için, mülk sahibi olan Karaca Otel yönetimiyle konuşup, anlaştıklarını belirterek, "Burayı, 2016'dan beri ben işletmekteyim. Son dönemlerde, koronavirüs nedeniyle bizim için sıkıntılı bir süreç geçti. Yaklaşık 100 gündür kapalıydık ve hiçbir gelirimiz olmadı. Bazı yatırımlarımız olacaktı ve bunun için de bir finansa ihtiyacımız vardı.