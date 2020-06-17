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Haberler Galeri İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek

İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek

İzmir'de ekonomik nedenlerden dolayı kapalı olan, yarım asırlık Karaca Sineması yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor. 1970 yılından beri hizmet veren sinema, ekonomik sorunlara rağmen devam kararı aldı. Karar sinemaseverler tarafından sevinçle karşılandı.

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:46 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:59
İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek
İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek

İzmir'de, 1970'ten beri hizmet veren, oynattığı ödüllü festival filmleriyle bağımsız sinema takipçilerinin uğrak mekanı olan Karaca Sineması, yaklaşık 100 gündür kapalıydı. Kentin kültürel simgelerinden biri haline gelen sinemanın işletmecisi Serdar Arslan'ın, ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini belirtip, işletmecilikten çekildiğini açıklamasının ardından, sinemaseverler sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi.

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İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek
İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek

Arslan, yarım asırdır faaliyette olan sinemanın kapanmaması için, mülk sahibi olan Karaca Otel yönetimiyle konuşup, anlaştıklarını belirterek, "Burayı, 2016'dan beri ben işletmekteyim. Son dönemlerde, koronavirüs nedeniyle bizim için sıkıntılı bir süreç geçti. Yaklaşık 100 gündür kapalıydık ve hiçbir gelirimiz olmadı. Bazı yatırımlarımız olacaktı ve bunun için de bir finansa ihtiyacımız vardı.

İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek
İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek

Bazı yatırımlarımız olacaktı ve bunun için de bir finansa ihtiyacımız vardı. Koltuklarımızı yenileyecektik, cihazları bakıma alacaktık ve pandemi süreci nedeniyle bazı önlemler alacaktık. Neyse ki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de konuya müdahil olmasıyla, Karaca Otel yönetimiyle konuşup, anlaştık ve devam kararı aldık. 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek
İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek

'FİLMİN SONU MUTLU BİTTİ'
Arslan, kapısı sokağa açılan sinemaların artık çok kalmadığını belirterek, "İstanbul'da Beyoğlu ve Kadıköy sinemaları var, İzmir'de de Karaca Sineması var. İnsanlar, AVM'lerden farklı olarak, bağımsız sinemaları, festival ödüllü filmleri gösterdiğimiz için bizlere sahip çıktılar, desteklerini esirgemediler ve filmin sonu mutlu bitti. Bundan sonra virüs nedeniyle bazı önlemler alarak yolumuza devam edeceğiz. Seans sayılarında azalma olacak. 70 kişilik salonların yüzde 30'unu, sosyal mesafe kurallarına göre kullanacağız. İlk dönemler sıkıntılı geçecek ama biz yine ayakta durmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek
İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek

'SIKINTILAR AŞILDI'
Karaca Otel Yönetim Kurulu Üyesi Seda Kaya ise, sinemanın otel bünyesinde faaliyet gösteren bir işletme olduğunu belirterek, "İlk dönemlerden bu zamana kadar birçok farklı işletmecilerle çalışıldı.

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