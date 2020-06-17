İzmir'de yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyete geçecek

'FİLMİN SONU MUTLU BİTTİ'
Arslan, kapısı sokağa açılan sinemaların artık çok kalmadığını belirterek, "İstanbul'da Beyoğlu ve Kadıköy sinemaları var, İzmir'de de Karaca Sineması var. İnsanlar, AVM'lerden farklı olarak, bağımsız sinemaları, festival ödüllü filmleri gösterdiğimiz için bizlere sahip çıktılar, desteklerini esirgemediler ve filmin sonu mutlu bitti. Bundan sonra virüs nedeniyle bazı önlemler alarak yolumuza devam edeceğiz. Seans sayılarında azalma olacak. 70 kişilik salonların yüzde 30'unu, sosyal mesafe kurallarına göre kullanacağız. İlk dönemler sıkıntılı geçecek ama biz yine ayakta durmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.