İzmir’de yerli uçan arabaya yoğun ilgi!

Turan, çalışmalara yaklaşık 3 yıl önce başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2025 yılında Türkiye'de uçuş izni verilip bir yerden bir yere uçabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bu bir koridor olur. Biz ilk başta Maltepe ile adalar arasında düşündük. Koridor boyunca burada uçuş yaparız. Eğer her şey güvenilir bir şekilde devam ederse izinler alınır. Test uçuşlarını yapıyoruz. Bugüne kadar 100'e yakın test uçuşunu yaptık. Test uçuşlarında da yaklaşık 15 dakika havada tutuyoruz. Bu test uçuşları 30-40 metre aralarında yapılıyor."