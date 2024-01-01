İzmir'de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 2024'ün ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Alsancak'ta birçok iş yerinin kapalı olduğu görülürken bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.