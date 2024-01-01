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Haberler Galeri İzmir'de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı

İzmir'de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 2024'ün ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Alsancak'ta birçok iş yerinin kapalı olduğu görülürken bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.

DHA

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 11:36

İzmir’de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmirliler yeni yılın ilk gününde evlerinde dinlenmeyi tercih etti. Cadde ve sokakların sabah saatlerinde boş kaldığı gözlemlenirken bazı iş yerlerinin de henüz açılmadığı görüldü.

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İzmir’de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı

İzmir'de eğlence mekanlarının bulunduğu birinci Kordon'a sessizlik hakim olurken, Alsancak'ta birçok yerinin kapalı olduğu görüldü.

İzmir’de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı

Cadde ve sokaklar boş kalırken, bazı vatandaşlar sahile inip, vakit geçirdi.

İzmir’de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı
İzmir’de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı
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