İzmir'de yılın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 2024'ün ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Alsancak'ta birçok iş yerinin kapalı olduğu görülürken bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.
Giriş Tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 11:31Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 11:36
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Son dakika İzmir haberleri... İzmirliler yeni yılın ilk gününde evlerinde dinlenmeyi tercih etti. Cadde ve sokakların sabah saatlerinde boş kaldığı gözlemlenirken bazı iş yerlerinin de henüz açılmadığı görüldü.