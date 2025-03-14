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Haberler Galeri İzmir'deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

İzmir'deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 14 Mart Cuma 2025 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 14 Mart Cuma İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 14.03.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, SEVGİ 14.03.2025 saat 09:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

KİRAZ CUMHURİYET, İSTİKLAL, KIRKÖY, YENİ 13.03.2025 saat 22:27 ile 14.03.2025 saat 12:30 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

KONAK BOĞAZİÇİ, FERAHLI, LEVENT 14.03.2025 saat 08:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 75.YIL CUMHURİYET, 85.YIL CUMHURİYET 14.03.2025 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

MENEMEN BELEN, DOĞA 14.03.2025 saat 09:00 ile 12:48 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS 14.03.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

ÖDEMİŞ ARTICAK, DEMİRCİLİ, GÖLCÜK, HACIHASAN, KARADOĞAN, KEMER, YILANLI 14.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.