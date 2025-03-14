İzmir'deki 14 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintileri tek tek paylaştı

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde su kesintilerinin yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 14 Mart Cuma 2025 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 14 Mart 2025 11:00 Son Güncelleme : 14 Mart 2025 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





