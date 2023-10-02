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Haberler Galeri İzmir'deki 17 diri faydan biri! 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay ilk kez inceleniyor

İzmir'deki 17 diri faydan biri! 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay ilk kez inceleniyor

İzmir'de daha önce incelenmeyen ve 17 diri faydan biri olan Gümüldür fayı bilim insanları tarafından hendek açılarak incelenmeye başlandı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir fayın 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

DHA

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 10:23 Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2023 Pazartesi 10:27

İzmir’deki 17 diri faydan biri! 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay ilk kez inceleniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Afyon Kocatepe, Sivas Yüzüncü Yıl ve Çukurova üniversitelerinin paydaş olduğu, "İzmir İli Diri Faylarının Paleosismolojik Analizi ve Deprem Potansiyeli" konulu proje çerçevesinde, Gümüldür fayında hendek açılarak inceleme başlatıldı.

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İzmir’deki 17 diri faydan biri! 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay ilk kez inceleniyor

Uzmanlar, daha önce üzerinde hiç araştırma yapılmayan Gümüldür fayının 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu belirterek, hendeğin; İzmir'in ve çevresinde meydana gelebilecek muhtemel bir büyük depreme ne kadar süresi kaldığına ilişkin ipuçları vereceğini kaydetti.

İzmir’deki 17 diri faydan biri! 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay ilk kez inceleniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bu tür projelerde araştırma üniversitesi misyonu gereği öncü kurum durumunda olduğunu belirten Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, projede görev alan akademisyenlerin, İzmir'deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür fayını ilk kez incelediğini söyledi.

İzmir’deki 17 diri faydan biri! 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay ilk kez inceleniyor

Prof. Dr. Sözbilir, kazılan hendeğin ve faydan alınan örneklerin, depremden daha az etkilenmek adına alınabilecek önemli veriler sağlayacağını kaydederek, "Gümüldür fayı, deprem üretme potansiyeli çok yüksek olan; Payamlı ve Özdere arasında kalan bölgede, 30 kilometre uzunluğunda ve Kuşadası Körfezi'nin kuzey sınırını oluşturan bir fay niteliğinde. Açtığımız hendek ile fay kesitinden örnek alarak eski depremlerin yaşını bulmak için inceleme yapacağız.

İzmir’deki 17 diri faydan biri! 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay ilk kez inceleniyor

Sonrasında ise fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklıkları gibi sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz. Kazılan hendek ve alınan örnekler; bizlere fayın ne büyüklükte deprem üretebileceğini, üretme periyodunu ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemleri gösterecek" dedi.

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