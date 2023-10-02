İzmir’deki 17 diri faydan biri! 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay ilk kez inceleniyor

Prof. Dr. Sözbilir, kazılan hendeğin ve faydan alınan örneklerin, depremden daha az etkilenmek adına alınabilecek önemli veriler sağlayacağını kaydederek, "Gümüldür fayı, deprem üretme potansiyeli çok yüksek olan; Payamlı ve Özdere arasında kalan bölgede, 30 kilometre uzunluğunda ve Kuşadası Körfezi'nin kuzey sınırını oluşturan bir fay niteliğinde. Açtığımız hendek ile fay kesitinden örnek alarak eski depremlerin yaşını bulmak için inceleme yapacağız.