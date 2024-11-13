İzmir'deki 17 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU paylaştı
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (13 Kasım Çarşamba) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'in Konak ilçesinde dün başlayan 17 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte 13 Kasım Çarşamba İzmir'deki su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 13 Kasım Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
DİKİLİ ÇANDARLI 13.11.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN EĞLENHOCA 13.11.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK OSMANİYE 13.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI YAZIBAŞI 13.11.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA SIRA 13.11.2024 saat 09:35 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA ATATÜRK 13.11.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
Gaziler Caddesi üzerinde bulunan Ø1400'lük isale hattının onarım çalışması nedeniyle; 12 Kasım 2024 Salı saat 21:00 ile 13 Kasım 2024 Çarşamba 14:00 saatleri arasında 17 saat su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.