İzmir’deki 17 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU paylaştı

Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.



Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.