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Haberler Galeri İzmir'deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

İzmir'deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (16 Ocak Perşembe) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 16 Ocak Perşembe İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ocak Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

BAYINDIR ATATÜRK, CUMHURİYET, KARAVELİLER 15.01.2025 saat 21:00 ile 16.01.2025 saat 13:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

FOÇA HACIVELİ, KAZIM DİRİK 16.01.2025 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

GAZİEMİR ATATÜRK 16.01.2025 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

KARABAĞLAR REFET BELE, KAZIM KARABEKİR, GÜLYAKA 16.01.2025 saat 12:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

KONAK MİTHATPAŞA, MURAT REİS, ÇANKAYA, PİRİ REİS 16.01.2025 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

KONAK SELÇUK, TINAZTEPE, DUATEPE, ÇİMENTEPE, 2.KADRİYE 16.01.2025 saat 10:35 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

MENDERES GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 16.01.2025 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

ÖDEMİŞ KAYAKÖY, KARADOĞAN, KARAKOVA, KERPİÇLİK, TOSUNLAR, KIZILCA, KÖSELER, ORTAKÖY, SEYREKLİ, HACIHASAN, KEMER, GÖLCÜK 16.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

SELÇUK ATATÜRK 16.01.2025 saat 10:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

URLA KALABAK 15.01.2025 saat 20:45 ile 16.01.2025 saat 17:00 arasında yaklaşık 20 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’deki 20 saatlik su kesintisi ne zaman bitecek? Bu ilçede oturanlar dikkat!

TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK 16.01.2025 saat 09:00 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.