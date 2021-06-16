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Haberler Galeri İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ye kayıtlı çalışanların aşı randevu sistemine dahil edilmesiyle İzmir'deki hastanelerde yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü.

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:26 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:26
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor

Kent genelinde oluşturulan aşı merkezlerine yaş nedeniyle sırası gelen vatandaşların yanı sıra SGK'ye bağlı çalışanlar da randevularını alarak başvuruda bulunuyor.

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İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesindeki aşı yoğunluğu akşam da sürüyor.

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor

Sağlık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 10 bin kişiye randevulu olarak aşı yapılan hastanede, bugün de aşı uygulanan kişi sayısının 10 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor

Hastaneye ilk doz aşısını vurdurmak için gelen muhasebeci Mehmet Köse, sıranın kendisine gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini dile getiren Köse, "Dün randevumu aldım bugün de aşı yaptırmaya geldim. Salgın süresince maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettim, hastalığa yakalanmadım. Aşılandıktan sonra normal hayatımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

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