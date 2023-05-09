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İzmir'deki dehşet anları kamerada! Genç kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi gece saatlerinde sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldüresiye dövdü. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koşarken korkunç anlar kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 10:44Güncelleme Tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 10:54
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İzmir'deki dehşet anları kamerada! Genç kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldüresiye dövdü. Kadının çığlıklarına koşan bir gruptan da dayak yiyen saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, korkunç darp anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İzmir'deki dehşet anları kamerada! Genç kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü
Olay dün saat 23.30 sıralarında Alsancak semti Yüzbaşı İbrahim Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. ile eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., bir anda kız arkadaşını sokak ortasında darp etmeye başladı.
İzmir'deki dehşet anları kamerada! Genç kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü
Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken çığlıklarını duyan sokaktakiler A.E.'yi yakalayarak dövdü. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gelirken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadını darbeden ve sokaktakiler tarafından müdahale edilen saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
İzmir'deki dehşet anları kamerada! Genç kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü
O ANLAR KAMERADA Öte yandan meydana gelen şiddet anıyı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, A.E.'nin A.Ş. adlı kadına saldırdığı, yumruk ve tekme atarak darbettiği daha sonra da gürültüyü duyarak koşanların geldiğini görünce kaçtığı anlar yer aldı. Görüntüde saldırganın yerdeyken kadının suratına tekme attığı anlar da dikkat çekti.