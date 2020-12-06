İzmir'deki Hypaipa Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor

Bu nedenle bölgede çok geniş bir alanda farklı mimariye sahip kalıntıların bulunduğunu ifade eden Sevin, "Kazılacak çok yer var. Tiyatrosu, kalesi, surlarıyla çok büyük bir şehirle karşı karşıyayız. Lidya döneminden başlayarak Bizans dönemine kadar gelişen, büyüyen bir kent burası. Çalışmaların ardından birçok yerli ve yabancı turistin burayı görmek isteyeceğini düşünüyoruz." dedi.