İzmir’deki orman yangınında 260 hektar alan küle döndü

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanda 16 Eylül'de yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. 9'u uçak, 3'ü gece görüşlü 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 500 personel çalışma yaptı.