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Haberler Galeri İzmir'deki orman yangınında 260 hektar alan küle döndü

İzmir'deki orman yangınında 260 hektar alan küle döndü

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınında 260 hektar alanın etkilendiği belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında düşen helikopterde 3 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralanmıştı.

DHA

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:12

İzmir’deki orman yangınında 260 hektar alan küle döndü

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanda 16 Eylül'de yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. 9'u uçak, 3'ü gece görüşlü 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 500 personel çalışma yaptı.

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İzmir’deki orman yangınında 260 hektar alan küle döndü

Havanın kararmasıyla akşam gece görüşlü helikopter çalışma yürüttü. Saat 23.53'te, içinde 3'ü Kırgızistan uyruklu ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un bulunduğu helikopterle bağlantı kesildi.

İzmir’deki orman yangınında 260 hektar alan küle döndü

Tahtalı Barajı havzasına düştüğü belirlenen helikopterdeki Kırgızistan uyruklu mürettebat İsabekov Erkinbek, kendi imkanlarıyla karaya çıkıp, hastanede tedaviye alındı. Oleg Agayev ve Ianshanlo Lamzar ile Mehmet Akif Tutuk ise yaşamını yitirdi.

İzmir’deki orman yangınında 260 hektar alan küle döndü

Kırgızistan uyruklu mürettebat İsabekov Erkinbek'in hastanedeki tedavisi sürerken; orman ekipleri ise yanan alandaki tespit çalışmalarının tamamladı.

İzmir’deki orman yangınında 260 hektar alan küle döndü

İncelemede, orman yangınından 260 hektar alanın etkilendiğinin tespit edildiği bildirildi.

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