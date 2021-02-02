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İzmir'deki sağanak nedeniyle bazı araçlar toprak altında kaldı
İzmir'de dün gece başlayan ve gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada olumsuzluk yaşandı. İzmir'in Balçova ilçesinde bazı araçlar sağanak nedeniyle taşınan toprağın altında kaldı.
Giriş Tarihi: 2 Şubat 2021 Salı 18:29Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2021 Salı 18:29
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Balçova Sanayi Sitesi içinde de sağanak nedeniyle toprak taşındı. Bölgede bulunan bazı araçlar toprak altında kaldı.