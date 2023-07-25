İzmir’deki Yeşilova Höyüğü’nde kazılar başladı! 8 bin yıllık ’sayı taşı’ ve ’balta’ bulundu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yılki kazı çalışmalarının ilk günlerinden itibaren yeni buluntularla karşı karşıyayız. Günümüzden 8 bin ile 8 bin 500 yıl önceki ilk yerleşimin kalıntıları üzerinde çalışıyoruz. Bu yılki kazılarda ilk olarak taş balta bulduk.