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Haberler Galeri İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde kazılar başladı! 8 bin yıllık 'sayı taşı' ve 'balta' bulundu

İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'nde kazılar başladı! 8 bin yıllık 'sayı taşı' ve 'balta' bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde bu yılın ilk kazı çalışmaları başladı. Çalışmalarda 8 bin yıl öncesine ait sayı taşı ve balta bulundu.

DHA

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 10:34 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 10:40

İzmir’deki Yeşilova Höyüğü’nde kazılar başladı! 8 bin yıllık ’sayı taşı’ ve ’balta’ bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon başladı.

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İzmir’deki Yeşilova Höyüğü’nde kazılar başladı! 8 bin yıllık ’sayı taşı’ ve ’balta’ bulundu

Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentte, binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı bulundu.

İzmir’deki Yeşilova Höyüğü’nde kazılar başladı! 8 bin yıllık ’sayı taşı’ ve ’balta’ bulundu

Bu kalıntılardan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlendi.

İzmir’deki Yeşilova Höyüğü’nde kazılar başladı! 8 bin yıllık ’sayı taşı’ ve ’balta’ bulundu

Tarihe ışık tutan İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'nde yeni sezon kazılarında 8 bin yıl öncesine ait sayı taşı ve balta bulundu.

İzmir’deki Yeşilova Höyüğü’nde kazılar başladı! 8 bin yıllık ’sayı taşı’ ve ’balta’ bulundu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yılki kazı çalışmalarının ilk günlerinden itibaren yeni buluntularla karşı karşıyayız. Günümüzden 8 bin ile 8 bin 500 yıl önceki ilk yerleşimin kalıntıları üzerinde çalışıyoruz. Bu yılki kazılarda ilk olarak taş balta bulduk.

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