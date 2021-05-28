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Haberler Galeri İzmir'den büyüleyen görüntüler! Tam bir görsel şölen

İzmir'den büyüleyen görüntüler! Tam bir görsel şölen

Zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nde yavrulama dönemine geçen flamingoların gün batımında kuluçka adasına dönmeleri görsel şölen oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:06 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:07
İzmir'den büyüleyen görüntüler! Tam bir görsel şölen

Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümüyle Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

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İzmir'den büyüleyen görüntüler! Tam bir görsel şölen

Ramsar, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için süreç devam ediyor.

İzmir'den büyüleyen görüntüler! Tam bir görsel şölen

Türkiye'de "allı turna" olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan bölgede 6,5 dönümde oluşturulan yapay kuluçka adası, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.

İzmir'den büyüleyen görüntüler! Tam bir görsel şölen

Flamingoların beslenme, dinlenme, kur dansı ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor.

İzmir'den büyüleyen görüntüler! Tam bir görsel şölen

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla bölgedeki kuş hareketliliğinin arttığını, Gediz Deltası'nda en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu ifade etti.

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