İzmir'e çamur yağdı; sürücüler zorlandı

O nedenle bugün tekrar yıkamayı düşünmüyorum. Yağmurlu havanın tamamen geçmesini bekleyeceğim. Bu şekilde, kirli olarak araç kullanmak da zor oluyor. Normal su tutmayla çamurlar çıkmıyor. Sabun veya cila kullanmanız gerekiyor. Kısıtlama nedeniyle oto -yıkamalar da kapalı olduğu için kendimiz yıkamak zorundayız" diye konuştu.