İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 15 Aralık Pazar

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Afyonkarahisar hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.