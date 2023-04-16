İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Nisan Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı