İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Nisan Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 16 Nisan Pazar hava durumu...