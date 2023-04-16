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Haberler Galeri İzmir'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Nisan Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 16 Nisan Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 08:50 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 08:52
İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 16 Nisan Pazar hava durumu...

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İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Nisan Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Nisan Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli ile gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Nisan Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 16 Nisan Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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