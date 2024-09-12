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İzmir'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji son hava tahminini duyurdu

Son dakika haberleri... Bugün (12 Eylül Perşembe) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 12 Eylül Perşembe 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 09:04

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji son hava tahminini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kıyı Ege ile Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Manisa, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa'nın güneyi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji son hava tahminini duyurdu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı ve Bursa'nın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji son hava tahminini duyurdu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji son hava tahminini duyurdu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İzmir’e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji son hava tahminini duyurdu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu