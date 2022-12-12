İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz'de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.