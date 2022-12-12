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Haberler Galeri İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Aralık Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:13 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:21
İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz'de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Antalya Körfezinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 12 Aralık Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

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