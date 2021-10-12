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Haberler Galeri İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ekim Salı hava durumu...

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ekim Salı hava durumu...

Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop hariç)Batı Karadeniz bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde, sabah saatlerinde yerel pus ve sis hadiseleri bekleniyor. İşte 12 Ekim Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 08:52
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ekim Salı hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ekim Salı hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli

İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ekim Salı hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla (Afyonkarahisar hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı illerinde (İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AYDIN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ekim Salı hava durumu...

AKDENİZ

AZ bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz Bölümü'nün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Ekim Salı hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale ile Konya'nın batı ve Kırşehir'in kuzeybatı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yerel pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel sis ve puslu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu

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Günlük burç yorumları - 12 Ekim Salı