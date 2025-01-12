İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 12 Ocak Pazar

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya'nın iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı