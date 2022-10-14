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Haberler Galeri İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 14 Ekim Cuma hava durumu...

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 14 Ekim Cuma hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 14 Ekim Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 08:48 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 08:51
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 14 Ekim Cuma hava durumu...

Hafta sonu planı yapmaya başlayanlar hava durumunu araştırmaya başladı. Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 14 Ekim cuma hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 14 Ekim Cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 14 Ekim Cuma hava durumu...

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 14 Ekim Cuma hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 14 Ekim Cuma hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

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