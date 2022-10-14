İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 14 Ekim Cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı