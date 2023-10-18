İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 18 Ekim Çarşamba hava durumu...
Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 08:56 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 09:03