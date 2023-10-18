  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 18 Ekim Çarşamba hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 08:56 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 09:03

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!

AKDENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 18 Ekim Çarşamba!

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

  • SON DAKİKA