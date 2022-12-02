İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu