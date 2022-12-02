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Haberler Galeri İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 2 Aralık cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2022 Cuma 09:00
İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 2 Aralık Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

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