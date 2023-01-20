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Haberler Galeri İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 20 Ocak Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 20 Ocak Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre bugün İzmir ve Ege'nin bazı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Plan yapacak olanlar hava durumunu araştırıyor. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 20 Ocak Cuma hava durumu....

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 08:34 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 08:36
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 20 Ocak Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 20 Ocak Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası, akşam saatlerinde il geneli aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 20 Ocak Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 20 Ocak Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 20 Ocak Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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