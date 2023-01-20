İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 20 Ocak Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre bugün İzmir ve Ege'nin bazı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Plan yapacak olanlar hava durumunu araştırıyor. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Kütahya, Uşak, Denizli, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kıyı Ege ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 20 Ocak Cuma hava durumu....