İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 27 Ağustos Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırıyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Ağustos Pazar hava durumu...
Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 08:35 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 08:36