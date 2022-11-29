İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay ve Osmaniye çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı