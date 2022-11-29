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Haberler Galeri İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 29 Kasım Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 08:46 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 08:50
İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay ve Osmaniye çevrelerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 29 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

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