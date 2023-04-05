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Haberler Galeri İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar yükselecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 5 Nisan Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 08:37 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 08:39
İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin'in batı kesimleri hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı 5 Nisan Çarşamba! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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