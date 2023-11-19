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Haberler Galeri İzmir'e mevsimin ilk karı düştü!

İzmir'e mevsimin ilk karı düştü!

Yurdun büyük kesimini etkisi altına alan soğuk hava dalgası kimi bölgelerde kar yağışını da beraberinde getirdi. Dün fırtına ve yağmurun olduğu İzmir'de bugün ise yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

İHA

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 13:11

İzmir’e mevsimin ilk karı düştü!

İzmir'in yüksek kesimlerine sabahın ilk ışıklarıyla beraber mevsimin ilk karı düştü.

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İzmir’e mevsimin ilk karı düştü!

İzmir'de dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

İzmir’e mevsimin ilk karı düştü!

İzmir'in Yamanlar Dağı'nda, Karagöl mevkiinde ve Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'da, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

İzmir’e mevsimin ilk karı düştü!

Kar yağışı, bin 76 metre yüksekliğiyle Yamanlar Dağı'nın, 2 bin 159 metre yüksekliğiyle de İzmir'in en yüksek zirvesi olan Bozdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

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