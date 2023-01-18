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Haberler Galeri İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 18 Ocak Çarşamba hava durumu

İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 18 Ocak Çarşamba hava durumu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 18 Ocak Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 08:37 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 08:43
İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 18 Ocak Çarşamba hava durumu

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 18 Ocak Çarşamba hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu

İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 18 Ocak Çarşamba hava durumu

EGE

Çok bulutlu, İzmir ve Aydın'ın batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 18 Ocak Çarşamba hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusu, Adana'nın güney kesimleri ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 18 Ocak Çarşamba hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

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