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Haberler Galeri İzmir'e sağanak yağış uyarısı 2 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'e sağanak yağış uyarısı 2 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 2 Şubat Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2023 Perşembe 08:37 Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2023 Perşembe 08:39
İzmir’e sağanak yağış uyarısı 2 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirliyaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir’e sağanak yağış uyarısı 2 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İzmir’e sağanak yağış uyarısı 2 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İzmir’e sağanak yağış uyarısı 2 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yüksekleri ve Mersin'in batı kesimlerinde kuzey, kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir’e sağanak yağış uyarısı 2 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinden sonra Ankara'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

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