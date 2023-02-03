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Haberler Galeri İzmir'e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İzmir'e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Ege'de kar yağışı var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 3 Şubat cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 08:23 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 08:26
İzmir'e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir'e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

İzmir'e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

İzmir'e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyılarının, gece saatlerinden sonra il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir'e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!
İzmir’e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3 °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

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