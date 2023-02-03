İzmir’e sağanak yağış uyarısı 3 Şubat Cuma! Sel ve su baskınlarına dikkat!

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyılarının, gece saatlerinden sonra il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.