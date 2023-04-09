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Haberler Galeri İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 9 Nisan Pazar hava durumu...

İzmir'e sağanak yağış uyarısı! 9 Nisan Pazar hava durumu...

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırıyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. İşte 9 Nisan Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2023 Pazar 08:42 Güncelleme Tarihi: 9 Nisan 2023 Pazar 08:44
İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 9 Nisan Pazar hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat, Hatay'ın batısında yer yer 70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 9 Nisan Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 9 Nisan Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu

İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 9 Nisan Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İzmir’e sağanak yağış uyarısı! 9 Nisan Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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